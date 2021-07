SSC CAPF Delhi Police SI Paper 2 Admit Card: हॉल टिकट जारी, ऐसे करें डाउनलोड

कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, एसआई, सीएपीएफ और सीआईएसएफ परीक्षा पेपर- II में सहायक उप-निरीक्षकों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे एडमिट कार्ड के विवरण की जांच ssc-cr.org पर कर सकते हैं. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी.दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, CAPF और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के लिए SSC 2019 की परीक्षा 8 मई 2021 को होनी थी. हालांकि, पूरे देश में COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण परीक्षा स्थगित हो गई. बता दें कि शारीरिक मानक परीक्षण, पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी के लिए योग्‍यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पेपर- II परीक्षा के लिए बुलाया जाता है.पेपर II परीक्षा में 200 प्रश्नों के लिए 200 अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा और समझ शामिल है. परीक्षा का समय दो घंटे का है. उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग भी है. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए परीक्षा से 0.25 अंक काटे जाएंगे.1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.2. अधिसूचना पर क्लिक करें जो कहता है कि'Download Admit Card for Sub-Inspectors in Delhi Police, CAPFs & Assistant SUB-Inspector in CISF Exam 2019(Paper-II) to be held on 26/07/2021'3. अगले पृष्ठ पर जाएं, पंजीकरण विवरण भरें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करें.उम्मीदवार ध्यान दें कि सभी क्षेत्रों के एडमिट कार्ड फिलहाल एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार के परीक्षा केंद्रों के लिए प्रवेश पत्र अभी उपलब्ध हैं. सीएपीएफ दिल्ली पुलिस एसआई पेपर 2 एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट के लिए उम्मीदवारों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट की जांच करते रहना चाहिए.