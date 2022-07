SSC CGL 2021 Result : एसएससी सीजीएल टीयर-1 रिजल्ट जारी, देखें कट ऑफ

SSC CGL 2021 Result : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) की टीयर-1 परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया है. एसएससी सीजीएल 2021 की टीयर-1 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. एसएससी की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एसएससी सीजीएल 2021 टीयर-1 परीक्षा का आयोजन 11 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2022 तक सीबीटी मोड में किया गया था. इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को कैटेगरीवाइज टीयर-II व टीयर-III परीक्षा में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

ऐसे चेक करें SSC CGL 2021 टीयर-1 रिजल्ट ऐसे चेक करें

– सबसे पहले एसएसी की वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाएं

– अब रिजल्ट सेक्शन में जाएं

-यहां Combined Graduate Level Examination (Tier-I), 2021 – Candidates provisionally shortlisted in Tier-I for appearing in Tier-II and Tier-III Examination for the post of Assistant Audit Officer and Assistant Accounts Officer (List-1) लिंक मिलेगा

– इस पर क्लिक करने पर पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च करें

यहां क्लिक करके SSC CGL 2021 Tear 1 Result डायरेक्ट चेक करें

ऐसा रहा SSC CGL 2021 Tear 1 कट ऑफ

