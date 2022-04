SSC CGL Result 2022 : एसएससी सीजीएल टीयर-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी

SSC CGL Result 2022 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी सीजीएल टीयर-2 एग्जाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 28, 29 जनवरी और 3 फरवरी को होने वाली एसएससी सीजीएल टीयर-2 परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं. एसएससी सीजीएल टीयर-2 के साथ 6 फरवरी 2022 को हुई टीयर-3 परीक्षा (डिस्क्रिप्टिव पेपर) का भी रिजल्ट जारी हो गया है. इन परीक्षाओं का आयोजन देश के विभिन्न शहरों में किया गया था. जो अभ्यर्थी एसएससी सीजीएल टीयर-2 परीक्षा में पास हुए होंगे अब वे सेलेक्शन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे.

नोटिस के अनुसार एसएससी सीजीलएल टीयर-2 परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के मार्क्स एसएससी की वेबसाइट पर 5 मई को अपलोड किया जाएगा. जो कि वेबसाइट पर 26 मई तक इस पर रहेगा.

एसएससी सीजीएल टीयर-2 में इतने अंक पाने थे जरूरी

सामान्य वर्ग- 30 फीसदी

ओबीसी और इडब्लूएस- 25 फीसदी

अन्य- 20 फीसदी

ऐसे चेक करें एसएससी सीजीएल टीयर-2 परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट https://ssc.nic.in/ पर जाएं.

– होम पेज पर ही रिजल्ट सेक्शन में Combined Graduate Level Examination, 2020 (TIER-II): List of Candidates shortlisted for evaluation of Tier-III for the post of AAO (List-1). लिंक मिलेगा.

– पीडीएफ फाइल ओपन कर लें.

– इसमें अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं.

