SSC CGL Tier-2 Exams: फाइनल आंसर की जारी, 20 मार्च तक करें चेक

नई दिल्ली. स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (Staff Selection Commission, SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (Tier-II) 2019 के लिए फाइनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं.जिन कैंडिडेट्स ने SSC CGL Tier-2 exam 2019 दिया वे फाइन आंसर की ssc.nic.in पर 20 मार्च तक या उससे पहले चेक कर सकते हैं. कमीशन की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम (Tier-II) 2019 का आयोजन 19 फरवरी 2021 को किया गया था.ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, कमीशन की ओर से फाइनल आंसर की क्वेश्चन पेपर के साथ 28.02.2021 को जारी की गई.https://ssc.digialm.com/EForms/configuredHtml/2207/63632/login.html-ssc.nic.in पर जाएं.होम पेज पर दिए लिंक "Combined Graduate Level Examination (Tier-II) 2019:Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s)" पर क्लिक करें.-check SSC CGL final answer key 2019 पर क्लिक करें.-डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.-मांगी गई डिटेल भरकर लॉग इन करें.-SSC CGL final answer key 2019 स्क्रीन पर दिखेगी.-इसे डाउनलोड करें और प्रिंट भी करें.