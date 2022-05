SSC CHSL Final Result 2019 : एसएससी सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट जारी, 4684 कैंडिडेट्स हुए सेलेक्ट

SSC CHSL Final Result 2019 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन (CHSL) 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स के फाइनल सेलेक्शन की लिस्ट टीयर-1+टीयर-2 परीक्षा और पदों/डिपार्टमेंट के प्रिफरेंस के आधार पर तैयार की गई है. जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन प्रक्रिया में शामिल हुए थे वे अपने नतीजे एसएससी की वेबसाइट

ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी सीएचएसएल 2019 में कुल 4684 अभ्यर्थियों का फाइनल सेलेक्शन हुआ है.

नोटिस के अनुसार, एसएससी सीएचएसएल 2019 के मार्क्स 17 मई को जारी किए जाएंगे. एसएससी की ओर से मार्क्स सेलेक्टेड के साथ नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के भी मार्क्स जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपने मार्क्स रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए चेक कर सकेंगे. वेबसाइट पर मार्क्स 4 जून 2022 तक उपलब्ध रहेंगे.

एसएससी सीएचएसएल फाइनल रिजल्ट 2019 ऐसे डाउनलोड करें

– सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं

– अब यहां ‘CHSL’ Section and click on ‘click here’ लिंक मिलेगा

– अब यहां Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination, 2019 (Final Result): List of candidates in Roll No. order recommended for appointment for the posts of LDC/JSA/JPA and PA/SA’ and ‘Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination, 2019 (Final Result): List of Candidates whose result kept withheld’ लिंक मिलेगा

– इस पर क्लिक करने पर पीडीएफ ओपन होगी

– अब SSC CHSL Final Result PDF डाउनलोड करें

– अब अपने रोल नंबर, नाम, कैटेगरी, पद, रैंक चेक कर सकते हैं

