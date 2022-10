SSC CHSL Skill Test 2020 : एससएसी CHSL स्किल टेस्ट रिजल्ट जारी, जानें अब क्या होगा आगे

SSC CHSL Skill Test 2020 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने सीएचएसएल 2020 स्किल टेस्ट रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग ने DEST में 247 और टाइपिंग टेस्ट में 11297 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं. जो उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल 2020 स्किल टेस्ट में शामिल हुए थे वे अपने रिजल्ट डाउनलोड कर कसते हैं. इसके लिए एसएससी की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. स्किल टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट्स का अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा.

एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एसएससी सीएचएसएल 2020 डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का शेड्यूल एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगा.

ऐसे चेक करें SSC CHSL 2020 स्किल टेस्ट रिजल्ट

– सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पर ‘Result Section’ में जाएंगे.

– अब Declaration of result of Skill Test (DEST/Typing Test) for short-listing Candidates to appear in Document Verification’ लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें

– अब एसएससी सीएचएसएल स्किल टेस्ट रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

– अब अपने डिटेल चेक करें

SSC CHSL DEST कट ऑफ परसेंटेज

अनारक्षित-5

ओबीसी-7

इडब्लूएस-7

एससी-7

एसटी-7

SSC CHSL टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ परसेंटेज

अनारक्षित-7

ओबीसी-10

इडब्लूएस-10

एससी-10

एसटी-10

अनारक्षित-5

ओबीसी-7

इडब्लूएस-7

एससी-7

एसटी-7

SSC CHSL टाइपिंग टेस्ट कट ऑफ परसेंटेज

अनारक्षित-7

ओबीसी-10

इडब्लूएस-10

एससी-10

एसटी-10

ये भी पढ़ें-

DU admission 2022: एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा एडमिशन के ट्रायल शुरू

Online Job Fraud: ऑनलाइन फर्जी जॉब ऑफर ऐसे पहचानें, गृहमंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Tags: Exam result, Govt Jobs, SSC exam