SSC CHSL Tier II Result 2020: एसएससी CHSL टियर II Result 2020 जारी

SSC CHSL Tier II Result 2020: कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CHSL Tier II Result 2020 घोषित कर दिया है. अब, जो उम्मीदवार Tier II परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अपना परिणाम SSC की आधिकारिक वेबसाइट – ssc.nic.in के माध्यम से देख सकते हैं. इस साल, टीयर- II एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 9 जनवरी, 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें टियर- II (वर्णनात्मक पेपर) के लिए कुल 45,480 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे.

“टियर- I + टियर- II” में निर्धारित कट-ऑफ के आधार पर, कुल 28,133 उम्मीदवारों ने DEST / टाइपिंग टेस्ट के लिए (अनंतिम रूप से) क्वालीफआई किया है.

SSC CHSL टियर II रिजल्ट 2020: कैसे चेक करें

-एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट – ssc.nic.in पर जाएं.

-होमपेज पर, ‘latest news’ सेक्शन में ‘ Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination (CHSLE), 2020 (Tier-II): Declaration of the Result for shortlisting the candidates to appear in DEST/Typing Test’ लिंक पर क्लिक करें.

-एक नई विंडो खुल जाएगी.

-परिणाम पीडीएफ दस्तावेज़ के रूप में होगा.

-डाउनलोड करें और सेव करों.

योग्य/अयोग्य उम्मीदवारों के नंबर आयोग की वेबसाइट पर 20 मई, 2022 को अपलोड किए जाएंगे. 10 जून, 2022 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे. योग्य उम्मीदवारों का डीईएसटी/टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए 1 जुलाई, 2022 तारीख निर्धारित है. जगह, विस्तृत कार्यक्रम संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगा.

ये भी पढ़ें-

DU PG admission 2022: डीयू ने बढ़ाई PG कोर्सेज के लिए आवेदन की तारीख

NEET PG Admit Card 2022: नीट पीजी 2022 एडमिट कार्ड कल, जानें डाउनलोड का तरीका

Tags: SSC exam