SSC CPO 2020 रिजल्ट मेडिकल टेस्ट के लिए जारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून में

SSC CPO 2020 result: कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ और सीआईएसएफ परीक्षा में सहायक उप-निरीक्षक (CAPFs and Assistant Sub-Inspector) के लिए एसएससी सीपीओ मेडिकल परिणाम 2020 घोषित किया है. जो उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट में उपस्थित हुए थे, वे अपना एसएससी सीपीओ परिणाम 2020-21 आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC CPO परिणाम 2020-21 के अनुसार, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए कुल 3060 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जिनमें से 338 महिला उम्मीदवार हैं और 2722 पुरुष उम्मीदवार हैं. योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया कहा जाएगा जो जून 2022 में (अस्थायी रूप से) आयोजित की जाएगी.

जरूरी तारीखें

मेडिकल टेस्ट के लिए एसएससी सीपीओ 2020 परिणाम तिथि- 30 मई, 2022

दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)- जून 2022 का तीसरा सप्ताह

एसएससी सीपीओ परिणाम 2020 कैसे डाउनलोड करें

-एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट – .ssc.nic.in खोलें.

– परिणाम लिंक पर क्लिक करें जिसमें लिखा है “Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination, 2020 – Declaration of result of Medical Examination to short-list candidates for Document Verification”.

-फिर, मेडिकल टेस्ट के लिए एसएससी सीपीओ 2020 का परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा.

– मेडिकल परीक्षा के लिए एसएससी सीपीओ 2020 परिणाम को एक पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें.

SCS CPO 2020 दस्तावेज़ सत्यापन जून 2022 के तीसरे सप्ताह में अस्थायी रूप से आयोजित किया जाएगा. दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए योग्य उम्मीदवारों के SSC CPO 2020 एडमिट कार्ड संबंधित क्षेत्रीय आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे.

इससे पहले, मेडिकल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए SSC CPO SI 2020 पेपर 2 का परिणाम 6 जनवरी, 2022 को घोषित किया गया था. एसएससी सीपीओ मेडिकल परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 4754 है, जिनमें से 4321 पुरुष उम्मीदवार और 433 महिलाएं हैं.

