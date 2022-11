SSC CPO Answer Key 2022 : सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आंसर की जारी, दिल्ली पुलिस और CAPF में होगी भर्ती

SSC CPO Answer Key 2022 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (पेपर-1) 2022 की आंर की जारी कर दी है. एसएससी सीपीओ भर्ती परीक्षा 2022 की आंसर की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार आंसर की पर ऑब्जेक्शन आज 16 नवंबर से 20 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं. उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन सबमिट करने के लिए प्रति उत्तर 100 रुपये फीस चुकानी होगी.

एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में जारी होने का अनुमान है. हालांकि इस संबंध में एसएससी की ओर से कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है. रिजल्ट जारी होने के बाद आयोग फाइनल आंसर की और कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी करेगा. एसएससी सीपीओ भर्ती परीक्षा (पेपर-1) 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 तक हुई थी.

ऐसे चेक करें एसएससी सीपीओ आंसर की 2022

– एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates’ Response Sheet(s) – Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-I), 2022′ लिंक पर क्लिक करें

– अब एसएससी सीपीओ आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करें

– इस पीडीएफ में कैंडिडेट रिस्पांस शीट, टेंटेटिव आंसर की और सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें

– अब एग्जामिनेशन नाम सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करें

– अब अपने रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करें

– अब अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं

