SSC CPO Final Answer Key 2022 Released: SSC CPO 2022 के फाइनल आंसर की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSC CPO Final Answer Key 2022 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और CAPF परीक्षा 2022 के सब इंस्पेक्टर के पेपर I का फाइनल आंसर की (SSC CPO Final Answer Key 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा (SSC CPO 2022 Exam) के लिए उपस्थित हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की (SSC CPO Final Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. 27 नवंबर, 2022 को दिल्ली पुलिस और CAPF परीक्षा, 2022 (पेपर- I) के सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जारी किया गया था.

उम्मीदवार इसके अलावा सीधे इस लिंक https://ssc.digialm.com/EForms पर क्लिक करके भी आंसर की (SSC CPO Final Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स के माध्यम से भी आंसर की (SSC CPO Final Answer Key 2022) देख सकते हैं. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, “उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके फाइनल आंसर की के साथ अपने संबंधित प्रश्न पत्र का प्रिंटआउट ले सकते हैं. यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 06.01.2023 (04:00 अपराह्न) से 21.01.2023 (04:00 अपराह्न) तक उपलब्ध होगी.”

SSC CPO Final Answer Key 2022 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Uploading of Final Answer Key(s) along with Candidates’ Response Sheet(s): Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-I), 2022” लिखा हो.

स्क्रीन पर एक PDF फाइल खुलेगी.

SSC CPO Answer Key 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

डाउनलोड करें और भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंट ले लें.

