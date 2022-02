SSC CPO SI Answer Key 2022 Released: SSC ने जारी किया CPO SI Paper II का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड

SSC CPO SI Answer Key 2022 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CPO SI 2020 पेपर II का आंसर की (SSC CPO SI Answer Key 2022) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSC CPO SI Paper II Exam 2020) के लिए शामिल हुए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर की (SSC CPO SI Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.digialm.com/EForms/configure पर क्लिक करके भी आंसर की (SSC CPO SI Answer Key 2022) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी आंसर की (SSC CPO SI Answer Key 2022 ) देख सकते हैं. आंसर की (SSC CPO SI Answer Key 2022) डाउनलोड करने की यह सुविधा उम्मीदवारों के लिए 03 फरवरी 2022 (06:00 अपराह्न) से 03 मार्च 2022 (06:00 अपराह्न) तक एक महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होगी.

SSC CPO SI Answer Key 2022 ऐसे करें डाउनलोड

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर फ्लैशिंग कर रहे उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Uploading of Final Answer Key(s) along with Question Paper(s) – Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-II), 2020 लिखा हो.

यह आपको एक पीडीएफ पर रीडायरेक्ट करेगा.

रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

SSC CPO SI Answer Key 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

SSC CPO SI Answer Key 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

