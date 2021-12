SSC Delhi Police SI Result 2021 Declared: SSC ने जारी किया Delhi Police SI का रिजल्ट, इस Direct Link से करें चेक

SSC Delhi Police SI Result 2021 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (SSC Delhi Police SI Exam 2019 ) के लिए आवेदन किए हैं, वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) चेक कर सकते हैं. इससे पहले इस परीक्षा का रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) आयोग द्वारा 3 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://ssc.nic.in/SSCFileServer/Portal पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी अपना रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) देख सकते हैं. आयोग (SSC) ने 4003 उम्मीदवारों का रिजल्ट (SSC Delhi Police SI Result 2021) जारी किया है और उन्हें डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है. इन पदों के लिए चुने गए 4003 उम्मीदवारों में से 396 महिलाएं और 3607 पुरुष हैं.

SSC Delhi Police SI Result 2021 ऐसे करें चेक

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspector in CISF Examination, 2019 – Declaration of result of Medical Examination to short-list candidates for Document Verification. लिखा हो.

एक PDF फाइल खुलेगी.

अपना रोल नंबर सर्च करें

SSC Delhi Police SI Result 2021 चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें.

