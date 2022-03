SSC GD Constable Bharti 2022: एसएससी जीडी कांस्टेबल में क्या काम करना होता है? जानिए यहां

SSC GD Constable Bharti 2022, SSC GD Constable Job Profile, SSC GD Constable Latest Update: कर्मचारी चयन आयोग, SSC द्वारा हर वर्ष जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (SSC GD Constable Bharti 2022 Exam) का आयोजन किया जाता है. जिसके माध्यम से सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एवं असम राइफल्स इत्यादि में कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती (What are the Posts SSC GD) की जाती है. यह एसएससी द्वारा आयोजित देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. एसएससी जीडी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार (SSC GD Constable Eligibility) आवेदन करने के पात्र होते हैं.

फिलहाल बहुत से उम्मीदवारों के मन में सवाल है कि एसएसएसी जीडी कांस्टेबल भर्ती (SSC GD Constable Bharti 2022) में नियुक्ति मिलने पर क्या-क्या काम करने होते हैं (SSC GD Constable Job Profile) एवं एसएसएसी जीडी में क्या जिम्मेदारियां होती हैं. इससे संबंधित पूरी जानकारी नीचे दी जा रही है.

SSC GD Constable Job Profile: जीडी कांस्टेबल का काम क्या होता है?

बता दें कि एसएसएसी जीडी कांस्टेबल पदों पर चयनित उम्मीदवारों का मुख्य काम देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देना है. जीडी कांस्टेबल सीधे एसएचओ के अंतर्गत कार्य करते हैं. इसलिए उन्हें एसएचओ द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करना होता है. इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति में जीडी कांस्टेबल थाना प्रभारी के रूप में कार्य करते हैं और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं.

जीडी कांस्टेबल पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अनुरक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है. साथ ही स्टेशन राइटर के कार्यों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है. हालांकि यदि उम्मीदवार की नियुक्ति हेड कांस्टेबल के पद पर की जाती है तो वह पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

