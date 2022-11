SSC GD Constable final marks 2021: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती में हुए हैं शामिल, तो यहां देखें अपने फाइनल मार्क्स

SSC GD Constable final marks 2021, SSC GD Constable Result 2021: कर्मचारी चयन आयोग, SSC ने जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के अंतिम नतीजे जारी कर दिए हैं. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर उम्मीदवारों की फाइनल अंक अपलोड किए हैं. ऐसे में CAPF, एनआईए, एसएसएफ, एवं असम राइफल्स में GD कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकते हैं.

रिज़ल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग करना होगा. ध्यान दें कि न फाइनल मार्क्स, वेबसाइट पर 23 नवम्बर से 7 दिसंबर तक ही उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में जल्द उसे डाउनलोड कर लें.

ऐसे डाउनलोड करें मार्क्स

आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

अब होमपेज पर दिए गए, ‘Uploading of Final Marks of Constable (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021’ के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना आवेदन क्रमांक और पासवर्ड दर्ज करें.

मार्क्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें.

