SSC JE JHT SI CAPF Exams: एसएससी ने जारी किया इन एग्जाम्स के लिए शेड्यूल

SSC JE JHT SI CAPF and other exams: कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध है. जूनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और सीनियर हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2022 परीक्षा (The Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2022 exam) 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी.

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2022 में सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम 9 नवंबर से आयोजित किए जाएंगे. जेई पेपर-1 14 नवंबर से आयोजित होने के लिए निर्धारित है. स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा, 2022 17 नवंबर से आयोजित की जाएगी.

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा, 2022 परीक्षा (पेपर 1)- 1 अक्टूबर

दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में सब-इंस्पेक्टर, 2022 (पेपर 1)- 9 नवंबर से 11 नवंबर

जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स) परीक्षा, 2022 (पेपर 1)- 14 से 16 नवंबर

आशुलिपिक ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ परीक्षा, 2022 (सीबीई)- 17 नवंबर से 18 नवंबर

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, “उपरोक्त अनुसूची कोविड -19 महामारी से निपटने के संबंध में समय-समय पर जारी मौजूदा परिस्थितियों और सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन है”. उम्मीदवार अपडेट के लिए नियमित रूप से एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in देखें.

