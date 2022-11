SSC JHT Final Answer Key : जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा फाइनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर जारी

SSC JHT Final Answer Key : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT) और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा 2022 (पेपर-1) की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. SSC JHT Final Answer Key चेक करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विजिट करें. उम्मीदवार फाइनल आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें एसएससी की वेबसाइट पर जाकर परीक्षा रोल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा.

उम्मीदवार जेएचटी भर्ती परीक्षा की फाइनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर 30 नवंबर को शाम 4 बजे तक डाउनलोड कर सकेंगे. एसएससी जेएचटी पेपर-1 परीक्षा अक्टूबर में हुई थी. इसका रिजल्ट 3 नवंबर 2022 को जारी हुआ था. पेपर-2 के लिए कुल 3224 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. जेएचटी पेपर-2 परीक्षा 4 दिसंबर 2022 को होगी.

एसएससी JHT फाइनल आंसर की ऐसे डाउनलोड करें

– सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाएं.

– यहां Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2022 (Paper-I): Uploading of Final Answer Keys’ लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें

– अब आंसर की की पीडीएफ कॉपी ओपन होगी, इसमें Click here for Final Answer Keys along with Question Paper’ लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें

– अब रोल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करें.

ये भी पढ़ें-

SAIL Sarkari Naukri 2022: SAIL ने इन 245 पदों पर निकाली वैकेंसी, बिना परीक्षा होगा चयन, मिलेगी अच्छी सैलरी

Sarkari Naukri 2022 : इस भाषा में हैं ग्रेजुएट तो कैबिनेट सचिवालय में शानदार नौकरी का मौका, तुरंत करें अप्लाई

Tags: Answer Keys, Government jobs, SSC exam