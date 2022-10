SSC MTS 2020 Final Result : एससएसी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट जारी, 3887 कैंडिडेट हुए सेलेक्ट

SSC MTS 2020 Final Result : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ भर्ती 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन राउंड में शामिल हुए थे वे अपने नतीजे एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी एमटीएस भर्ती के लिए कुल 3887 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं. रिजल्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, कुल चयनित उम्मीदवारों में से 3196 कैंडिडेट की आयु 18 से 25 साल के बीच है. जबकि शेष की उम्र 18 से 27 साल के बीच है.

रिजल्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन उम्मीदवारों को दोनों ग्रुप में योग्य माना गया है उनकी उम्र 18 से 25 साल है. उम्मीदवारों को उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के की वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन में वरीयता दी थी.

ऐसे चेक करें एसएससी एमटीएस भर्ती 2020 फाइनल रिजल्ट

-सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करना होगा

– अब अदर सेक्शन पर क्लिक करें

– अब एसएससी एमटीएस भर्ती 2020 के फाइन रिजल्ट वाले लिंक MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020: List of Candidates Recommended for Appointment: List-1 (Age Group – 18-25 Years) (in Roll No. Order)’or ‘MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION 2020: List of Candidates Recommended for Appointment: List-2 (Age Group – 18-27 Years) (in Roll No. Order)’ पर क्लिक करें

– अब पीडीएफ ओपन हो जाएगी, अपना नाम चेक कर लें

