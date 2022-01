SSC Phase 9 Admit Card 2021: फेज 9 भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जल्द, यहां चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस

SSC Phase 9 Admit Card 2021: कर्मचारी चयन आयोग, SSC द्वारा फेज 9 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (SSC Phase 9 Admit Card 2021) जल्दी जारी किए जाएंगे. बता दें कि केवल उन्हें उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड (SSC Phase 9 Admit Card 2021) जारी किए जाएंगे, जिनका आवेदन स्वीकार किया गया होगा. आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं इसका स्टेटस उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा सभी क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2 से 10 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

SSC Phase 9 Admit Card 2021: कैसे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस

-एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

-‘Selection Posts – Advt. No. Phase-IX/2021 – Know your Application Status’ पर क्लिक करें.

-इसके बाद “Matriculation Level | Higher Secondary Level | Graduation & Above Level” पर क्लिक करें.

-अब सभी जानकारियां दर्ज करें और अपना अप्लीकेशन स्टेटस देखें.

ये भी पढ़ें-

Indian Railway Recruitment: भारतीय रेलवे में इन पदों पर बिना परीक्षा मिल सकती है नौकरी, चाहिए ये योग्यता

RCF Railway Recruitment 2022: रेल कोच फैक्ट्री में 10वीं पास के लिए अपरेंटिस की नौकरियां

Tags: Government jobs, SSC exam