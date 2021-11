SSC JE Result 2019: एसएससी जूनियर इंजीनियर पेपर 2 परीक्षा का रिजल्ट घोषित, यहां देखें कट ऑफ

नई दिल्ली (SSC JE Result 2019). कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर पेपर 2 परीक्षा का रिजल्ट घोषित (SSC JE Result 2019) कर दिया है. रिजल्ट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग के लिए जारी किया गया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर अपना रिजल्ट और कट ऑफ चेक कर सकते हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर https://ssc.nic.in/SSCFileServer/PortalManagement/UploadedFiles/Write_up_of_JE_2019-Paper-II क्लिक करके भी रिजल्ट और कट ऑफ देख सकते हैं.

आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स) परीक्षा 2019 के पेपर- I का परिणाम 1 मार्च 2021 को घोषित किया गया था. इसमें सफल अभ्यर्थी पेपर 2 की परीक्षा के लिए योग्य थे. पेपर 2 परीक्षा में कुल 5,681 अभ्यर्थियों को सफल घोषित (SSC JE Result 2019) किया गया है.

सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिसंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है. इसके लिए आयोग जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा.

SSC JE Result 2019: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाए.

-होम पेज पर दिए गए new gif Image Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical and Quantity Surveying & Contracts) Examination, 2019 – Declaration of result of Paper-II for short-listing Candidates to appear in Document Verification के लिंक पर क्लिक करें.

-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

-अब रोल नंबर की मदद से अपने परिणाम चेक करें.

यह भी पढ़ें –

CTET Admit Card 2021: कब आयेंगें CTET के एडमिट कार्ड, जानें यहां

RRB NTPC Result 2021: जानिए कैसे तैयार किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट

Tags: Exam news, Exam result, Jobs news, SSC exam