SSC SI Answer Key 2019: SSC ने जारी की CPO SI Paper 2 फाइनल आंसर की 2019

नई दिल्ली. SSC SI Answer Key 2019: कर्मचारी चयन आयोग ने सब इंस्पेक्टर (एसएससी एसआई) उत्तर कुंजी 2019 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. SSC CPO SI पेपर 2 फाइनल आंसर की 2019 21 अक्टूबर 2021 को जारी की गई. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, वे इसे आधिकारिक वेबसाइट-ssc.nic.in से चेक कर सकेंगे.

SSC ने दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर, CISF में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और CAF के लिए उत्तर कुंजी जारी की है. उम्मीदवार एसएससी सीपीओ फाइनल आंसर की 21 अक्टूबर से 20 नवंबर शाम 5 बजे तक डाउनलोड कर सकेंगे. आधिकारिक सूचना के अनुसार 20 नवंबर 2021 के बाद अंतिम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगी. उत्तर कुंजी के साथ, कर्मचारी चयन आयोग ने पेपर- II परीक्षा का प्रश्न पत्र भी अपलोड किया है.

SSC SI Answer Key 2019 ऐसे करें चेक

-आधिकारिक वेबसाइट- ssc.nic.in पर जाएं.

-अधिसूचना “Uploading of Final Answer Key(s) along with Question Paper(s) – Sub-Inspector in Delhi Police, CAPFs and Assistant Sub-Inspectors in CISF Examination (Paper-II), 2019.” पर क्लिक करें.

-अब एक नया नोटिस खुलेगा.

-“Final Answer Keys: Sub Inspector in Delhi Police, CAPFS, and Assistant Sub Inspectors in CISF Examination(Paper II) 2019-Click here पर क्लिक करें.

-एक नई विंडो खुलेगी. रोल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें.

-उत्तर कुंजी स्क्रीन पर जारी की जाएगी.

बत दें कि अनंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए एसएससी एसपीओ एसआई उत्तर कुंजी जारी की गई है. उम्मीदवार 6 अगस्त से 9 अगस्त, 2021 तक अनंतिम उत्तर कुंजी 2019 के खिलाफ आपत्तियां उठाने का समय दिया गया था. जिन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, उनकी कुल संख्या 2745 पद है.

