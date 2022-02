SSC SI Delhi Police, CAPF Result 2019: रिजल्ट ssc.nic.in पर जारी, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

SSC SI Delhi Police CAPF ASI in CISF Result 2019: कर्मचारी चयन आयोग, SSC ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर एवं सीआईएसफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती (SSC SI Delhi Police CAPF ASI in CISF Result 2019) के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर रिजल्ट (SSC SI Delhi Police CAPF ASI in CISF Result 2019) चेक कर सकते हैं.

परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा. एसएससी ने इसके लिए कुल 4003 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है. जिसमें 3607 पुरुष उम्मीदवार एवं 396 महिला उम्मीदवार शामिल हैं.

SSC SI Delhi Police CAPF ASI in CISF Result 2019 Download Link

परिणामों के अनुसार दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों पर 246 महिला एवं 2480 पुरुष उम्मीदवारों का चयन हुआ है. वहीं सीएपीएफ में 2365 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 2361 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर, मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट लिंक तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा रिजल्ट डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक ऊपर दी गई है.

