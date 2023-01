Patna News: BDS और MDS छात्रों के एडमिशन का रास्ता हुआ साफ, बच गई डेंटल कॉलेज की मान्यता

रिपोर्ट- उधव कृष्ण

पटना. पटना डेंटल (Patna Dental College) में अब नए सेशन में बीडीएस (Bachelor of Dental Surgery) और एमडीएस (Master of Dental Surgery) में नामांकन का रास्ता साफ हो गया है. नए सत्र में भी BDS और MDS की पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी. Dental Council Of India ने इस कॉलेज की मान्यता को कुछ शर्तों के साथ बहाल कर दिया है. दो माह पहले संसाधनों की भारी कमी से डीसीआई ने कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रायल में सिफारिश की थी.

कॉलेज के प्राचार्य डॉ. तनोज कुमार ने बताया कि डीसीआई (Dental Council Of India) ने मान्यता बहाल होने की सूचना दी है. उन्होंने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रायल को भी दे दी है. उन्होंने ये भी बताया कि पिछले दो महीने में कॉलेज में कई प्रकार के नए संसाधन व चिकित्सकीय उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई है.

और सामग्रियों की होगी खरीद

स्वास्थ्य विभाग और बीएमएसआईसीएल (Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation) ने सभी जरूरी चीजों की खरीद का आश्वाशन भी दिया है. प्राचार्य तनुज कुमार ने ये बताया कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम द्वारा पिछले माह हुए औचक निरीक्षण में भी उन्होंने टीम को नई सुविधाओं से अवगत कराया था. टीम यहां से पूरी तरह से संतुष्ट हो कर गई थी. इससे पहले नई दिल्ली में उन्होंने कॉलेज में उपलब्ध नई सुविधाओं का प्रेजेंटेशन भी दिया था. उस पर भी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम में संतोष प्रकट किया था. पटना डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. तनुज कुमार ने बताया कि जल्द ही कॉलेज में छात्रों व मरीजों से जुड़ी अन्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा.

63 साल पहले हुई थी डेंटल कॉलेज की स्थापना

पटना डेंटल कॉलेज और अस्पताल, पटना विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संबद्ध है. पटना डेंटल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना बिहार सरकार द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में 9 सितंबर, 1960 को स्वर्गीय डॉ. आर.पी लाल के मार्गदर्शन में की गई थी, वे इसके पहले प्राचार्य भी रहे थे. Patna Dental College And Hospital अपने खुद के भवन में स्थित है. ये मुख्य अशोक राजपथ पीएमसीएच से सटे पवित्र गंगा नदी के तट पर शहर के केंद्र में है. कॉलेज और अस्पताल नवीनतम तकनीक से सुसज्जित हैं और दंत विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्तम शिक्षा और उपचार प्रदान करते हैं.

