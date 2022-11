TN Police SI final result 2022 announced: TN पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित, चेक करें पूरी लिस्ट

TN Police SI final result 2022 announced: तमिलनाडु यूनिफ़ॉर्मड सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड (TNUSRB) ने TN पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in से प्रोविजनल सेलेक्शन लिस्ट की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. TNUSRB SI Viva-voce उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था जिन्होंने SI PET परीक्षा और TN पुलिस SI लिखित परीक्षा पास की थी.

नोटिस में कहा गया है, ‘एसआई 2022: Final Provisional Selection List (Enrolment No. wise & Roster wise) जारी की गई है.

TNUSRB SI भर्ती अभियान कुल 444 वैकेंसी को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 399 वैकेंसी Sub-Inspectors of Police (Taluk) के पद के लिए और 45 वैकेंसी TN पुलिस में Sub-Inspectors of Police (AR) के पदों के लिए हैं.

TN पुलिस SI परिणाम 2022 चेक करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट tnusrb.tn.gov.in पर जाएं.

-‘Final Provisional Selection List’ under Direct Recruitment of Sub-Inspectors of Police (Taluk & AR) – 2022’ पर क्लिक करें

श्रेणी का चयन करें- खुला / विभाग

-TN पुलिस SI मेरिट सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी.

-डाउनलोड करें और जांचें.

Final Provisional Selection List (Enrolment No. wise)

Open

Department

Final Provisional Selection List (Roster wise)

Open

Department

