TSLPRB SCT SI answer key: SI की 554 भर्ती के एग्जाम की आंसर की जारी

TSLPRB SCT SI answer key released: तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (TSLPRB, Telangana State Level Police Recruitment Board) ने SCT SI ऑफ पुलिस (सिविल) पदों के लिए लिखित परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट tslprb.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं.

प्रारंभिक लिखित परीक्षा 7 अगस्त (रविवार) को हैदराबाद और उसके आसपास और तेलंगाना राज्य के 35 अन्य शहरों में स्थित 503 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी. भर्ती अभियान का उद्देश्य एससीटी एसआई सिविल और / या समकक्ष पदों की कुल 554 वैकेंसी को भरना है.

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट tslprb.in पर जाएं.

-“PWT Preliminary Key of English-Telugu Version” under SCT SI Civil and / or Equivalent post पर क्लिक करें.

-उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

-उत्तर कुंजी जांचें और डाउनलोड करें.

-भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें.

डायरेक्ट लिंक- official notice.

डायरेक्ट लिंक- answer key.

इस लिंक के जरिए दर्ज हुई आपत्ति PWT Preliminary key.

