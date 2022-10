Bank Recruitment 2022: ग्रेजुएट्स के लिए इस बैंक में नौकरी का मौका, 19 अक्टूबर तक कर लें आवेदन

UCO Bank Recruitment 2022: यूको बैंक में सिक्योरिटी ऑफ़िसर पदों पर भर्ती निकली है. जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है. ऐसे में पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार लास्ट तिथि का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द पदों के लिए अप्लाई कर लें. आवेदन करने के लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाना होगा.

पदों के लिए ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा येग्यता और अनुभव की पूरी डिटेल भर्ती के नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है. पदों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. परीक्षा IBPS की ओर से आयोजित की जाएगी.

सैलरी

नियुक्ति मिलने के बाद उम्मीदवारों को पे स्केल 36000 -1490/7 / 46430 -1740/2 / 49910 -1990/7 -63840 के तहत सैलरी दी जाएगी.

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाना होगा. अब रिक्रूटमेंट टैब पर जाकर, “Online application for recruitment of “Security

Officer in SCALE I” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद भर्ती के लिंक के सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर अपना आवेदन भरें. इसके अलावा भर्ती के नोटिफिकेशन देखने के लिए इस लिंक UCO Bank Recruitment 2022 Notification पर जाएं.

