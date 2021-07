UKSSSC Result : उत्तराखंड में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट

नई दिल्ली. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने स्टेनोग्राफर/पर्सनल असिस्टेंट भर्ती के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टेनो भर्ती परीक्षा 16 और 17 मार्च 2021 को हुई थी. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे यूकेएसएसएससी की वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को अब टाइपिंग और स्टेनो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट के लिए स्थान, दिन और समय की जानकारी दी जाएगी. टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भी समय आने पर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा आयोग ने अकाउंट्स क्लर्क भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया है.- सबसे पहले यूकेएसएसएससी की वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं- अब यहां होम पेज पर बाईं ओर कोने पर ANSWER KEY FOR ALL EXAM AND ONLINE OBJECTION' लिंक पर क्लिक करें- अब रिजल्ट डाउनलोड करें- अब कैटेगरीवाइज अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट देखें