UP Home Guard Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में 10वीं पास के लिए आने वाली हैं 49,000 पदों पर भर्तियां, देखें पूरी जानकारी

UP Home Guard Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग में जल्द ही 49,000 पदों पर भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) निकल सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश के होमगार्ड विभाग में 19,000 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली थी. ऐसा अनुमान लगाया गया था कि अगस्त या सितंबर महीने के अंत तक भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जा सकती थी. लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में जल्द ही 30,000 महिला होमगार्ड की भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) आयोजित की जाएगी. यह भी बताया गया है कि इस भर्ती की तैयारी शुरु हो चुकी है. यहां तक कि विभाग ने इससे सम्बंधित प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है. अब बस मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्णय आने की देर है.

UP Home Guard Recruitment 2021: कब तक हो सकता है भर्ती का ऐलान

बता दें कि वर्तमान में होमगार्ड विभाग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,18,348 है. लेकिन लगभग 86,000 कर्मचारी ही वर्तमान में कार्यरत हैं. इसके अलावा हर वर्ष 3-4 हजार कर्मी रिटायर भी हो जाते हैं. विभाग में काफी समय से कोई भर्ती भी नहीं हुई है. इसीलिए होमगार्ड विभाग ने सरकार के सामने भर्ती का प्रस्ताव पेश किया है.

UP Home Guard Recruitment 2021: क्या हो सकती है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखी जा सकती है. इसके अलावा अन्य आवश्यक योग्यताएं आधिकारिक अधिसूचना जारी होने बाद ही स्पष्ट हो पाएंगीं.

