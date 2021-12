UP Home Guard Recruitment 2021: कब आएगा यूपी होमगार्ड भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन? देखें अपडेट

UP Home Guard Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड पदों पर इस महीने के अंत तक भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) आयोजित की जा सकती है. गौरतलब है कि प्रदेश में 30,000 होमगार्ड जवानों के पदों पर भर्ती की काफी समय से सूचना आ रही है. हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर मीडिया रिपोर्ट की मानें तो विभाग जल्दी भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकता है.

जानकारी के अनुसार विभाग ने 30,000 होमगार्ड जवानों के पदों पर भर्ती की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, और सरकार के पास ब्लूप्रिंट भेज दिया है. अब विभाग को सरकार की मंजूरी का इंतजार है. सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. ऐसे में उम्मीदवारों को अपडेट के लिए यूपी होमगार्ड विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए.

UP Home Guard Recruitment 2021: होमगार्ड की सैलरी

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी दी जाती है. इससे पहले जवानों को 375 रूपए प्रतिदिन सैलरी दी जाती थी. जिसे बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें –

NCL Recruitment 2021: यहां निकली हैं बंपर सरकारी नौकरियां, 8वीं और 10वीं पास के लिए बेहतरीन मौका

Sarkari vacancy 2021: 8वीं,12वीं और ग्रेजुएशन पास के लिए निकली बंपर नौकरियां, जानें डिटेल और जल्द करें आवेदन

Tags: Government jobs, Job