UP Home Guard Recruitment 2021: कब तक जारी होगा यूपी होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन, जानें यहां

नई दिल्ली. UP Home Guard Recruitment 2021: वर्तमान में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के हजारों पद रिक्त हैं. जल्द ही इन पदों पर भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भर्ती के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. बता दें कि प्रदेश में पिछले केई वर्षों से होमगार्ड के पदों पर भर्ती आयोजित नहीं हुई है. जिसके कारण इनके हजारों पद रिक्त पड़े हैं. हालिया जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 19,000 से 30,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती (UP Home Guard Recruitment 2021) के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है. इसे लेकर विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया था. मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. हालांकि कितने पदों पर भर्ती होगी, इसकी जानकारी अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

UP Home Guard Recruitment 2021: कब तक आ सकता है नोटिफिकेशन

उम्मीदवार बड़ी बेसब्री से होमगार्ड पदों पर होने वाली भर्ती के अधिसूचना जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं. हालांकि भर्ती से सम्बंधित कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सितंबर माह में होमगार्ड भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नोटिफिकेशन सम्बन्धी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए.

