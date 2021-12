UP Lekhpal Bharti 2021: यूपी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, ये डाक्यूमेंट्स रखें तैयार

UP Lekhpal Bharti 2021, UP Lekhpal Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा प्रदेश में लेखपाल के 7882 पदों पर आयोजित भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) का नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जा सकता है. गौरतलब है कि भर्ती के लिए आयोग द्वारा काफी समय पहले घोषणा की गई थी. जिसके बाद से उम्मीदवार बेसब्री से इसके नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार यूपी लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) के लिए UPSSSC PET 2021 में शामिल होने वाले 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे.

इससे पहले आयोग एक द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार परीक्षा नवंबर माह में आयोजित की जानी थी. लेकिन किन्हीं कारणवश इसका आयोजन नहीं हो सका. हांलाकि ताजा जानकारी के अनुसार आयोग जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दिसंबर के अंत तक नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

UP Lekhpal Bharti 2021: ये डाक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं

लेखपाल भर्ती के लिए आवश्यक रूप से 12वीं पास होने का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है. भर्ती के लिए उम्मीदवारों से सिर्फ शैक्षिक योग्यता संबंधी दस्तावेज ही अपलोड करने होंगे, बाकी सभी जानकारियां UPSSSC PET के लिए किए गए आवेदनों के आधार पर ही होंगी. हालांकि स्पष्ट जानकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ पाएगी.

Tags: Government jobs, Upsssc recruitment