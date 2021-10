UP Lekhpal Bharti: कितना रह सकता है यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा का कट ऑफ, जानें यहां

नई दिल्ली. UP Lekhpal Bharti: उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती (up lekhpal recruitment 2021) के लिए परीक्षा अगले महीने आयोजित कराई जा सकती है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपना आगामी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करते समय नवंबर माह में लेखपाल भर्ती (up lekhpal recruitment 2021) परीक्षा कराने की घोषणा की थी. हालांकि अभी तक परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

आयोग ने UP Lekhpal Bharti के माध्यम से राजस्व लेखपाल के 7,882 पदों को करने की घोषणा की थी. जानकारी के अनुसार आयोग जल्दी परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है. फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार कितने अंक लाने पर परीक्षा पास कर सकेंगे. इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

UP Lekhpal Bharti: इतना रह सकता है कट ऑफ

बता दें कि इससे पहले वर्ष 2015 में यूपी में लेखपाल भर्ती आयोजित कराई गई थी. जिसमें 80 अंकों की लिखित परीक्षा हुई थी. उस परीक्षा में जनरल केटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 60-63 अंक था. वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये क्रमशः 55-58, 47-52 और 42-47 अंक था. जानकारी के अनुसार इस बार पूरे 100अंकों को परीक्षा आयोजित की जाएगी. ऐसे में जनरल, ओबीसी, EWS, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा पास करने के लिए क्रमशः 85-90, 80-85, 75-80, 70-75 व 65-70 अंक लाने पड़ सकते हैं.

