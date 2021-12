UP Lekhpal Recruitment 2021: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए नहीं लगेगा ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट पास कर सकेंगे अप्लाई

UPTET 2021 Exam New Date: इस तारीख को हो सकती है परीक्षा, देखें अपडेट

UP Lekhpal Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, UPSSSC द्वारा आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) के लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं होगा. सरकार ने लेखपाल भर्ती के लिए सर्टिफिकेट को अनिवार्य ना करने का निर्णय लिया है. जिसके बाद भर्ती के लिए पहले की तरह इंटरमीडिएट पास होना ही अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होगी. इस फैसले के साथ ही लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) में शैक्षिक योग्यता को लेकर संशय ख़त्म हो गया है.

जानकारी के अनुसार ताजा अपडेट के बाद राजस्व परिषद, यूपी लेखपाल भर्ती के लिए UPSSSC को नए सिरे से प्रस्ताव भेजने जा रहा है.

गौरतलब है कि आयोग द्वारा प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7882 पदों पर भर्ती की जानी है. जिसके लिए पहले इंटरमीडिएट पास होने के साथ कंप्यूटर में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की सूचनाएं आ रहीं थीं. जिसे लेकर अब स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल इंटरमीडिएट पास होना ही अनिवार्य किया गया है.

