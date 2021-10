UP Lekhpal Recruitment 2021: क्या लेखपाल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया यूपी पीईटी रिजल्ट के पहले ही हो जाएगी शुरू? जानें

नई दिल्ली. UP Lekhpal Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) जल्द ही प्रदेश में राजस्व लेखपाल पदों पर भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) शुरू करेगा. गौरतलब है कि आयोग ने अपना आगामी भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करते समय लेखपाल के 7882 पदों पर भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) कराने की घोषणा की थी. जिसके लिए उम्मीदवार काफी समय से ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करते समय राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा नवंबर माह में कराने की घोषणा की थी. लेकिन चूंकि अभी तक UPSSSC PET 2021 का रिजल्ट (UPSSSC PET Result 2021) जारी नहीं किया गया है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या UPSSSC PET 2021 के रिजल्ट के पहले ही आयोग लेखपाल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा. इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

UP Lekhpal Recruitment 2021: कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

बता दें कि आयोग ने UPSSSC PET Result 2021 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयोग इस महीने के अंत तक UPSSSC PET Result 2021 जारी कर देगा. इसके बाद ही लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकेगी. क्योंकि लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए UPSSSC PET 2021 पास होना अनिवार्य है.

