UP Lekhpal Recruitment 2021: क्या यूपी लेखपाल भर्ती का कट ऑफ जिलेवार होगा जारी? जानें यहां

नई दिल्ली. UP Lekhpal Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में कई सालों बाद लेखपाल भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) आयोजित होने जा रही है. यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की जाएगी. यूपीएसएसएससी ने एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर प्रदेश में लेखपाल (UP Lekhpal Recruitment 2021) के 7882 पदों पर भर्ती कराने की घोषणा की थी. जिसके लिए आयोग ने जानकारी दी थी कि परीक्षा नवंबर माह में होगी. हालांकि अभी तक भर्ती (UP Lekhpal Recruitment 2021) के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों के बीच परीक्षा की तारीख को लेकर संशय बना हुआ है.

बताते चलें कि इस भर्ती में केवल वही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं जो 24 अगस्त को आयोजित UPSSSC PET 2021 में पास होंगे. फिलहाल भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है की आयोग भर्ती का कट ऑफ हर जिले के लिए अलग-अलग जारी करेगा या पूरे राज्य के लिए एक साथ जारी किया जाएगा. इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है.

UP Lekhpal Recruitment 2021: कैसे जारी किया जाएगा कट-ऑफ

बता दें कि पिछली लेखपाल भर्ती में हर जिले के लिए अलग कट ऑफ स्कोर जारी किया गया था. वर्तमान भर्ती की बात करें तो अगर यूपीएसएसएससी जिलेवार पदों की संख्या निर्धारित करता है, तो ऐसे में संभव है कि हर जिले के लिए अलग कट ऑफ लिस्ट जारी की जाए. हालाकि लेखपाल भर्ती परीक्षा पहली बार यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित की जा रही है. इसके पहले जिलेवार भर्ती आयोजित की गई थी, ऐसे में यह भी संभव है कि सभी उम्मीदवारों का कट ऑफ एक जैसा हो.

