UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: यूपी पंचायत सहायक की नौकरी लगने पर मिलेंगे ये काम

नई दिल्ली. UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती (UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021) जारी है. भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट भी जल्द जारी की जाएगी. गौरतलब है कि भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी. उम्मीदवारों के 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. मेरिट लिस्ट के माध्यम से ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. बता दें कि मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू हो चुकी है. उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती (UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021) के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 से 17 अगस्त तक आयोजित की गई थी.

UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: नियुक्ति होने पर करने होंगे ये काम

उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक के पदों पर नौकरी मिलने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित काम करने होंगें:-

-ग्राम सचिवालय और पंचायत कार्यालय को संचालित करना होगा

-पंचायत के सालाना कार्य योजना का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होगा

-उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभार्थियों से सम्बंधित सूचना ऑनलाइन दर्ज करना होगा.

-इसके अलावा उम्मीदवारों को पंचायत के इंटरनेट से जुड़े अन्य कार्य भी करने होंगे.

बता दें कि अभ्यर्थी सभी कार्यों की विस्तृत सूची को आधिकारिक अधिसूचना में भी देख सकते हैं.

