UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: ये उम्मीदवार हो जाएंगें मेरिट लिस्ट से बाहर, देखें इनमें आप भी शामिल तो नहीं

नई दिल्ली. UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 58,189 पदों पर भर्ती जारी है. भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट (UP panchayat sahayak merit list 2021) भी तैयार होने वाली है. जल्द ही भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की जाएगी. गौरतलब है कि UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 से 17 अगस्त तक आयोजित की गई थी. आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी 24 अगस्त से शुरू की जा चुकी है. जोकि 31 अगस्त को पूरी होगी. यूपी पंचायत सहायक भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में कुछ ऐसी शर्तें स्पष्ट कर दी गई हैं, जिनको पूरा ना करने पर उम्मीदवार का आवेदन रद्द किया जा सकता है. ऐसे ही कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं.

UP Panchayat Sahayak Recruitment 2021: इन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी नौकरी

भर्ती के लिए जारी अधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य या सचिव के कोई भी संबंधी या रिश्तेदार ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा भर्ती में आरक्षण के नियम भी लागू होंगें. ऐसे में जिस जाति के लिये जो पंचायत आरक्षित होगी, उस पंचायत में उसी वर्ग के उम्मीदवारों को ही नौकरी दी जाएगी. इसलिए आरक्षित पंचायत में किसी अनारक्षित उम्मीदवार द्वारा किए गए आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा.

