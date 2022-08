UP Police ASI answer key: UP पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आंसर की जारी

UP Police ASI answer key: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, UPPRPB) ने सहायक उप निरीक्षक (Assistant Sub Inspector, Clerk) के पद के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और 26 अगस्त शाम 5.00 बजे तक आपत्तियां उठा सकते हैं. लिखित परीक्षा 17 अगस्त, 2022 को आयोजित की गई थी. भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 164 वैकेंसी को भरना है.

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के स्टेप्स

-आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, एएसआई पदों के तहत “question paper and answer key and Link for inviting objection” पर क्लिक करें.

-अपने लॉगिन विवरण की कुंजी और सबमिट करें.

-उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट लें.

-आपत्तियां उठाएं, यदि कोई हो.

यहां क्लिक कर पढ़ें official notification

यहां क्लिक कर देखें answer key और दर्ज करें आपत्ति

Tags: Answer Keys, UP police