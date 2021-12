UP Police Constable Recruitment 2021: यूपी में 25,000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती, जानें कब आयेगा नोटिफिकेशन

UP Police Constable Recruitment 2021, UP Police Constable Bharti 2021: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को जल्दी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में रिक्त पदे कॉन्स्टेबल पदों पर जल्द ही बंपर भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2021) निकलने वाली है. जानकारी के अनुसार कॉन्स्टेबल के 25000 से भी अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है. इससे पहले प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती 2018 में निकाली गई थी. तब तकरीबन 49,000 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती की गई थी.

कॉन्स्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2021) का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB द्वारा किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को भर्ती संबंधित अपडेट के लिए यूपीपीआरपीबी के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए. भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे साझा की जा रही है.

UP Police Constable Recruitment 2021: कब आएगा नोटिफिकेशन

बता दें कि फिलहाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगा इस संबंध में किसी भी प्रकार की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी सरकार को इस संबंध प्रस्ताव भेज दिया है और सरकार की ओर से अनुमति मिलते ही भर्ती के आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें –

Police Constable Bharti 2021: 10वीं पास के लिए निकली पुलिस कांस्टेबल की 2400 से अधिक नौकरियां, इस तारीख से करें आवेदन

UPPSC Recruitment 2021: यूपी के विभिन्न विभागों में निकली हैं 970 से अधिक नौकरियां, जानें क्या मांगी है योग्यता

Tags: Constable recruitment, Government jobs