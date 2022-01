UP Police Constable Recruitment 2022: भर्ती के नोटिफिकेशन में लग सकता है समय, जारी हुआ ये जरूरी नोटिस

UP Police Constable Recruitment 2022, UP Police Constable Bharti 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB द्वारा आयोजित यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Recruitment 2022) के नोटिफिकेशन को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है. पहले संभावना जताई जा रही थी कि 27 जनवरी के बाद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Bharti 2022) के लिए एजेंसियों द्वारा टेंडर भरने की लास्ट डेट 27 जनवरी थी. लेकिन इसे अब बढ़ाकर 10 फरवरी कर दिया गया है. बोर्ड ने मंगलवार को एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी.

गौरतलब है कि भर्ती प्रक्रिया (UP Police Constable Bharti 2022) के माध्यम से यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26210 और फायरमैन के 172 पद भरे जाने हैं. जिसके लिए बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाना था. मगर इसमें विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है.

बता दें कि भर्ती परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. जिसमें उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पर उत्तर लिखने होंगे. परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. पिछले ट्रेंड्स के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है.

