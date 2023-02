UP Police Constable Salary: चयन होने पर यूपी पुलिस कांस्टेबल को कितनी मिलती है सैलरी, क्या है सुविधाएं? जानिए पूरी डिटेल  

UP Police Constable Salary: यूपी पुलिस कांस्टेबल (UP Police) की नौकरी (Sarkari Naukri) पाने की तैयारी करने वाले युवाओं को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. इसके लिए भर्ती (UP Police Bharti) प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. जो भी पुलिस कांस्टेबल के पदों पर नौकरी (UP Police Job) करने के इच्छुक हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांस्टेबल को कितनी सैलरी (UP Police Constable Salary) और क्या-क्या सुविधाएं मिलती है. आइए हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं..

UPPRPB के अंतर्गत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फायरमैन, वर्कशॉप स्टाफ सहित यूपी पुलिस ऑपरेटर असिस्टेंट/हेड को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान दिया जाता है. छह महीने की ट्रेनिंग अवधि के दौरान, यूपी पुलिस कांस्टेबल को मासिक वेतन 27,177 रुपये और 4,000 से 5,000 रुपये फूड के मिलते हैं. अपना ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कांस्टेबलों को 7वां CPC वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, जो आयोग के दिशानिर्देशों के तहत वेतन लेवल 3 के अनुरूप है. यूपी पुलिस कांस्टेबलों के लिए वेतनमान पीबी -1 (5200-20200) 2000 के ग्रेड वेतन के साथ है और 21,700 से 69,100 रुपये के बीच सैलरी दी जाती है.

यूपी पुलिस का वेतन विभाग के भीतर आयोजित स्थिति से निर्धारित होता है. एक पुलिस कांस्टेबल या फायरमैन 2000 के ग्रेड पे के साथ 21,700-69,100 रुपये का मूल वेतन प्राप्त करते हैं. इस बीच, एक हेड कांस्टेबल के लिए वेतन सीमा 25,500 से 81,100 रुपये है. वर्कशॉप स्टाफ के लिए वेतन एक पुलिस कांस्टेबल के बराबर 21,700-69,100 रुपये है. एक हेड ऑपरेटर के लिए वेतन सीमा 35,400-1,12,400 रुपये है, जो एक सब इंस्पेक्टर (SI) के बराबर है. असिस्टेंट ऑपरेटर का वेतन एक हेड कांस्टेबल के वेतन रु. 25,500 से 81,100 रुपये के बराबर है.

UP Police Constable के प्रमोशन की अवधि

यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रमोशन कई बातों पर निर्भर करता है. इसमें अवैध गतिविधि या निलंबन में शामिल होने के लिए प्रमोशन के लिए अयोग्य होते हैं. अच्छे कार्य इतिहास के साथ 8-10 साल की सेवा के बाद हेड कांस्टेबल के रूप में प्रमेशन मिलता है. 15-20 साल की अच्छी सेवा के बाद सब इंस्पेक्टर बना दिए जाते हैं.

पद का नाम अवधि कांस्टेबल 01 वर्ष के ट्रेनिंग के बाद हेड कांस्टेबल 08-10 वर्ष के बाद सब इंस्पेक्टर 15-20 साल बाद इंस्पेक्टर 25 साल बाद

7 CPC लागू होने के बाद UP Police Constable का वेतन

UP Police Constable के लिए मूल वेतन 2000 के ग्रेड पे के साथ 21700-69100 रुपये है.

UP Police हेड कांस्टेबल के लिए मूल वेतन 2400 के ग्रेड पे के साथ 25500-81,100 रुपये है.

UP Police वर्कशॉप स्टाफ के लिए बेस सैलरी 2000 के ग्रेड पे के साथ 21700-69100 रुपये है.

UP Police हेड ऑपरेटर के लिए मूल वेतन 4200 के ग्रेड पे के साथ 35400-112,400 रुपये है.

UP Police सहायक ऑपरेटर के लिए आधार वेतन 2400 के ग्रेड पे के साथ 25500-81,100 रुपये है.

नोट: समय-समय पर यूपी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के आधार पर वेतन अलग हो सकते हैं.

