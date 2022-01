UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में निकली बंपर वैकैंसी, 2500 पदों पर होगी भर्ती

UP Police Recruitment 2022, यूपी पुलिस भर्ती 2022, UP Police Bharti 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPRPB ने रेडियो विभाग में बंपर भर्तियां (UP Police Bharti 2022) निकाली हैं. बोर्ड ने यूपी पुलिस के रेडियो विभाग में 2500 पदों पर भर्ती (UP Police Recruitment 2022) के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं. जिसमें सहायक परिचालक के 1374, कर्मशाला कर्मचारी के 120, और प्रधान परिचालक के 936 पद शामिल हैं. बोर्ड ने बताया कि पदों के लिए उम्मीदवार 20 जनवरी 2022 से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें यूपीपीआरपीबी की अधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा.

भर्ती (UP Police Bharti 2022) के लिए आवेदन की लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 रहेगी. इसके अलावा आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 22 फरवरी ही है.

UP Police Recruitment 2022: शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा

कर्मशाला कर्मचारी– इन पदों के लिए 10वीं पास या टेलीकम्युनिकेशन/ कंप्यूटर साइंस/ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीविजन/ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन कंप्यूटर साइंस समेत कई अन्य ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वही इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित है.

सहायक परिचालक– इन पदों के लिए भौतिकी व गणित के साथ 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. एवं इन पदों के लिए 18 से 22 वर्ष आयु सीमा निर्धारित है.

प्रधान परिचालक– इन पदों के लिए कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ टेलीकम्युनिकेशन/ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अन्य में 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. साथ ही पदों के लिए 20 से 28 वर्ष आयु सीमा निर्धारित है.

बता दें कि सभी वर्गों के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने पर ₹400 शुल्क जमा करना होगा.

