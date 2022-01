Police Bharti 2022: UP Police में 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों के लिए बंपर नौकरियां, कल से करें आवेदन

UP Police Recruitment 2022: 10वीं,12वीं और डिप्लोमा पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी सहित विभिन्न पदों (UP Police Recruitment 2022) पर भर्तियां निकाली हैं. इन पदों (UP Police Bharti 2022) के लिए कल यानी 20 जनवरी 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए uppbpb.gov.in 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि कुल 2430 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होगा.

UP Police Recruitment 2022: रिक्त पदों की संख्या

सहायक परिचालक – 1374

प्रधान परिचालक/ प्रधान परिचालक (यांत्रिक) – 936

कर्मशाला कर्मचारी- 120

UP Police Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

सहायक परिचालक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और भौतिक विज्ञान से 12वीं होना चाहिए. वहीं कर्मशाला कर्मचारी पद के लिए अभ्यर्थी का 10वीं पास हो या आईटीआई किया है. प्रधान परिचालक पद के लिए अभ्यर्थी के पास तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए.

UP Police Recruitment 2022:आयु सीमा

प्रधान परिचालक पद और कर्मशाला कर्मचारी के लिए अभ्यर्थी की उम्र 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं सहायक परिचालक पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

UP Police Recruitment 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के जरिए किया जाएगा. इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

UP Police Recruitment 2022: इन महत्वपूर्ण तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 20 जनवरी 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 28 फरवरी 2022

यहां क्लिक कर देखें सहायक परिचालक का नोटिफिकेशन

प्रधान परिचालक का नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें

यहां क्लिक कर देखें कर्मशाला कर्मचारी का नोटिफिकेशन

