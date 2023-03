UP Police Recruitment: यूपी पुलिस में वही उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन, जिनके पास होंगे ये डॉक्यूमेंट्स  

UP Police Recruitment 2023: यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्द ही गुड न्यूज मिलने वाली है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) अपने आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने जा रहा है. UP Police Constable Bharti 2023 नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, वे यूपी पुलिस (UP Police) के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत लगभग कुल 35757 पदों पर कांस्टेबल के पदो पर भर्ती की जा सकती है. इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल भारती 2023 के लिए 26200 पद, यूपी पुलिस पीएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए 8500 पद और यूपी पुलिस फायरमैन कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए 1057 पद शामिल हैं.

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती (UP Police Constable Bharti) के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी योग्यताएं पूरी करनी होगी. इसके लिए उम्मीदवारों को अभी से इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए. एक बार नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो उम्मीदवारों के पास तैयारी करने के लिए बहुत ही कम समय मिल पाता है. उम्मीदवार जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए. इसके अलावा यूपी पुलिस फायरमैन (UP Police Fireman) के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास कक्षा 12वीं के अलावा और भी दूसरी योग्यता होनी चाहिए.

UP Police Recruitment 2023 के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

उम्मीदवार जो भी यूपी पुलिस के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए.

कक्षा 12वीं की मार्कशीट

आवसीय सर्टिफिकेट

कास्ट सर्टिफिकेट

स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट

पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की स्कैन की गई कॉपी

उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए.

पुरुष उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

महिलाओं के लिए आयु मानदंड 18 से 25 वर्ष के बीच है.

