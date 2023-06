UP Police Constable Age Limit: यूपी पुलिस (UP Police) में कांस्टेबल की नौकरी (Sarkari Naukri) 12वीं पास युवाओं के बीच खूब पसंद किया जाता है. इसमें चयन होने पर उम्मीदवार को सैलरी (UP Police Constable Salary) के साथ कई तरह के भत्ते और लाभ मिलते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल (UP Police Constable) पद के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सभी योग्यता आवश्यकताओं और फिजिकल मापदंडों को पूरा करना होगा. भविष्य में उम्मीदवारी अयोग्य न हो इसके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल आवेदन में सभी वैध विवरण दर्ज करना चाहिए. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी 12वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए योग्य माने जाते हैं. अगर आप भी यूपी पुलिस (UP Police) में नौकरी (Job) पाने की तैयारी में लगे हैं, तो आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीयता, फिजिकल मानदंड आवश्यकताओं से संबंधित डिटेल जानना चाहिए.

UP Police Constable एज लिमिट

उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा (UP Police Constable Age Limit) की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए. उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम आयु श्रेणी के अनुसार भिन्न-भिन्न है. इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है.

कैटेगरी UP Police कांस्टेबल एज लिमिट UP Police कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन UR (पुरुष) 18 वर्ष से 22 वर्ष कोई नहीं UR (महिला) 18 वर्ष से 25 वर्ष कोई नहीं OBC/SC/ST (पुरुष) 18 वर्ष से 28 वर्ष 05 ईयर OBC/SC/ST (महिला) 18 वर्ष से 31 वर्ष 05 ईयर

UP Police Constable आरक्षण

जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वे राज्य के कार्मिक विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्ति के समय आरक्षण लाभ का आनंद ले सकते हैं. कैटेगरी वाइज आरक्षण मानदंड नीचे दिए गए हैं.

कैटेगरी आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित 2% होम गार्ड 5% भूतपूर्व सैनिकों 5% सिविल पुलिस विभाग में महिला आरक्षण 20%

UP Police Constable के लिए शैक्षिक योग्यता

यूपी पुलिस कांस्टेबल शैक्षिक (UP Police Constable Education) योग्यता भर्ती प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण शर्त है. इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए. यूपी पुलिस कांस्टेबल योग्यता के अनुसार, उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए.

UP Police Constable के लिए राष्ट्रीयता

यूपी पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा, योग्यता और अन्य योग्यता के साथ उम्मीदवारों को पद के लिए आवेदन करने से पहले राष्ट्रीयता मानदंडों को पूरा करना होगा.

उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए.

तिब्बती शरणार्थी जो 01.01.1962 से पहले भारत चले आए.

वे व्यक्ति जो म्यांमार, पाकिस्तान, केन्या, श्रीलंका, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया सहित देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए चले गए.

UP Police Constable के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट

यूपी पुलिस कांस्टेबल योग्यता (UP Police Constable Eligibility) मानदंड के अनुसार, पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इस प्रकार है:

उम्मीदवार दूरी (किमी में) समय सीमा (मिनट में) पुरुष 4.8 25 महिला 2.4 14

UP Police Constable के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यूपी पुलिस कांस्टेबल आवेदन फॉर्म (UP Police Constable Application Form) में वैध जानकारी दर्ज करें. उम्मीदवारों को भर्ती अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर वेरिफिकेशन उद्देश्यों के लिए योग्यता के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे.

10वीं/12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

जन्मतिथि का सर्टिफिकेट

उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट सर्टिफिकेट

कास्ट सर्टिफिकेट, यदि लागू हो

वैध फोटो आईडी सर्टिफिकेट

अन्य प्रासंगिक डॉक्यूमेंट्स

ये भी पढ़ें…

बीएचयू ने शुरू किया 12 नई स्कॉलरशिप, इन छात्रों को मिलेगा लाभ, जानें डिटेल

Tags: Government jobs, Govt Jobs, Jobs, Jobs in india, Jobs news, State Govt Jobs, UP police