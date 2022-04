UP Police SI 2021 Cut Off: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस SI का कटऑफ, इस दिन से शुरू होगा PET/DV प्रोसेस

1UP Police SI 2021 Cut Off: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कटऑफ (UP Police SI 2021 Cut Off) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP Police SI Exam) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर कटऑफ चेक कर सकते हैं. यह कटऑफ (UP Police SI 2021 Cut Off) यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 9534 पदों के लिए जारी किया गया है.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://uppbpb.gov.in/SI_PC_FSSO_2021/vig1 पर क्लिक करके भी UP Police SI 2021 Cut Off चेक कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा (UP Police SI Recruitment) के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल से शुरू होगा. इसके लिए कुल पदों के सापेक्ष चार गुना उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया गया. शारीरिक दक्षता परीक्षा जोनल मुख्यालय के जनपदों मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में आयोजित की जाएगी.

यूपी पुलिस SI के लिए लिखित परीक्षा (UP Police SI Exam) 12 से 17 नवंबर 20 से 25 नवंबर और 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक आयजित की गई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRPB) दरोगा परीक्षा यूपी के विभिन्न विभागों में SI और ASI पदों के लिए है.

