UP Police SI & ASI Answer Key 2021 Released: UPPBPB ने जारी किया UP Police SI & ASI 2021 का Answer Key, इस Direct Link से करें डाउनलोड  

UP Police SI & ASI Answer Key 2021 Released: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने आज यानी 17 दिसंबर को UP Police SI & ASI 2020 का आंसर की (UP Police SI & ASI Answer Key 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (UP Police SI & ASI Exam 2021) के लिए शामिल हुए हैं, वे UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आंसर की (UP Police SI & ASI Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा (UP Police SI & ASI Exam) 4 दिसंबर और 5 दिसंबर 2021 को आयोजित की गई थी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://upprpbmini.onlineregistrationform.org पर क्लिक करके भी आंसर की (UP Police SI & ASI Answer Key 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके आंसर की (UP Police SI & ASI Answer Key 2021) देख सकते हैं. आंसर की (UP Police SI & ASI Answer Key 2021) से संबंधित उम्मीदवारों की किसी भी प्रकार की कोई आपत्तियां हो, वे 23 दिसंबर, 2021 तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 1 जून, 2021 को शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2021 तक थी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 1329 पदों को भरा जाएगा.

UP Police SI & ASI Answer Key 2021 ऐसे करें डाउनलोड

UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें.

UP Police SI & ASI Answer Key 2021 डाउनलोड करें और इसे चेक करें.

आगे की जरूरत के लिए उसी की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

