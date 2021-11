UP Police SI Bharti 2021: यूपी पुलिस एसआई भर्ती के 2400 से अधिक आवेदन रद्द, जानें कारण 

UP: हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत

नई दिल्ली (UP Police SI Bharti 2021). उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से एसआई के 9534 पदों (UP Police SI Recruitment 2021) के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) जारी है. परीक्षा 14 नवंबर 2021 से 17 नवंबर 2021 तक चलेगी. वहीं इसी बीच भर्ती बोर्ड ने 2400 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया है. बोर्ड ने इस संबंध में अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर निरस्त किए गए आवेदनों की सूची भी जारी की है. अभ्यर्थी इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को देख सकते हैं.

भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के अनुसार ऐसे 2426 अभ्यर्थी जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए हैं. बोर्ड की ओर से विचार के बाद इन सभी 2426 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं.

अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक http://uppbpb.gov.in/notice पर क्लिक कर बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं. साथी ही इस लिंक http://uppbpb.gov.in/notice/list_2426 पर क्लिक कर निरस्त किए गए आवेदनों की सूची भी देख सकते हैं.

वहीं बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. जिन अभ्यर्थियों के नाम आवेदन में एक है. बोर्ड के अनुसार ऐसे 453 अभ्यर्थी हैं, जिनके आवेदनों के नाम एक समान हैं. जांच के बाद इन सभी अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होन के लिए परीक्षा तिथि और केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं. इनकी भी सूची बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है.

इसके अवाला ऐसे 2408 अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एक से अधिक बार आवेदन किए थे. बोर्ड की ओर से विचार के बाद इन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है. ऐसे सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र की सूची बोर्ड ने जारी कर दी है.

बता दें कि जारी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार परीक्षा का आयोजन तीन चरणों में तीन पालियों में किया जा रहा है. पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, दूसरी पाली की दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे और तीसरी पाली में शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा होगी.

परीक्षा का दूसरा चरण 20 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 तक और तीसरा चरण 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक चलेगा. वहीं जिन केंद्रों की परीक्षा किसी तकनीकी समस्या के कारण निर्धारित तिथि को आयोजित नहीं हो पाती. उस केंद्र की परीक्षा 3 दिसंबर 2021 को कराई जाएगी.

