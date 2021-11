UP Police SI Exam 2021: आज से शुरू हुई UP Police SI के तीसरे फेज की परीक्षा, जानें समान मार्क्स आने पर कैसे मिलेगी नौकरी

UP Police SI Exam 2021: यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) शुरू हो चुकी है. इस भर्ती परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPBPB), लखनऊ द्वारा सब इंस्पेक्टर (SI), सिविल पुलिस (पुरुष / महिला), प्लाटून कमांडर / सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस (पुरुष) और फायर के पदों को भरा जाएगा. इसके लिए UPPBPB तीन फेज में परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) आयोजित कर रही है. पहले फेज की परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) 12 नवंबर से 17 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी, जबकि दूसरे फेज की परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) 19 नवंबर से 24 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी. इसके अलावा तीसरे फेज की परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) आज यानी 27 नवंबर से शुरू हुई है और 2 दिसंबर को समाप्त होगी. पूरी परीक्षा 54 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी.

UP Police SI 2021 भर्ती परीक्षा में लगभग 15 लाख उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. ऐसे में इस भर्ती परीक्षा (UP Police SI Exam 2021) में यदि दो से अधिक उम्मीदवारों का मार्क्स समान आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा, जिनके पास कम्प्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट है. साथ ही जिन उम्मीदवारों के पास प्रदेशिक सेना में 2 सालों का अनुभव या NCC में B ग्रेड का सर्टिफिकेट है, उन उम्मीदवारों को भी वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास उपरोक्त एक से अधिक सर्टिफिकेट हैं, तो उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट का लाभ मिलेगा. इसके बावजूद यदि उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट भी समान रहता है तो, अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी. यदि उम्मीदवारों की आयु भी समान हो तो उन उम्मीदवार के नाम के अल्फाबेट के आधार पर वरीयता दी जाएगी.

UP Police में सब इंस्पेक्टर (एसआई), सिविल पुलिस (पुरुष / महिला), प्लाटून कमांडर / सब-इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस (पुरुष) और फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर (पुरुष) के 9534 रिक्त पदों को भरने के लिए पूरी कवायद शुरू की गई है. UP Police Recruitment 2021 के तहत 9534 पदों में से, 9027 एसआई पदों के लिए, 484 प्लाटून कमांडर के लिए और 23 फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर पदों के लिए उपलब्ध हैं.

ये भी पढ़ें…

FACT में इन पदों पर बिना परीक्षा पा सकते हैं नौकरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता

Indian Railway में Goods Guard के पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन शुरू

Tags: Central govt, Employment News, Government jobs, Jobs, Jobs in india, Jobs news, Permanent jobs, Up govt, UP police, UP Police Exam