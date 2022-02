UP Police SI Result 2022: जल्द जारी होगा रिजल्ट, जान लें पीईटी, पीएसटी के लिए शारीरिक मापदंड

UP Police SI Result 2022, UP Police SI PET Details, Sarkari Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, UPPBPB द्वारा जल्द ही सब इस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) जारी किया जाएगा. जिसके बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (Sarkari Result) चेक कर सकेंगे. परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी व शारीरिक मापतौल परीक्षण, पीएसटी (UP Police SI PET Details) में शामिल होना होगा.

बता दें कि यह परीक्षाएं केव्ल क्वालीफाइंग नेचर की होंगी. परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) जल्दी आने वाला है, ऐसे में उम्मीदवारों को पीईटी, पीएसटी (UP Police SI PET Details) चरणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. परीक्षाओं में शारीरिक मापदंड क्या होंगे, इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है.

UP Police SI PET Details: शारीरिक मापदंड

शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ (UP Police SI PET Details) पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी. इसके साथ ही उम्मीदवारों की कद काठी भी चेक की जाएगी. जिसमें सामान्य, ओबीसी एवं एससी वर्ग के उम्मीदवारों की ऊंचाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए. वहीं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की न्यूनतम निर्धारित ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है.

इसके अलावा पुरुष उम्मीदवारों के सीने का मापदंड भी लिया जाएगा. जिसमें सामान्य, ओबीसी एवं एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 89 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर सीने की चौड़ाई होनी चाहिए. वही एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फुलाकर 82 सेंटीमीटर एवं बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर सीने की चौड़ाई होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें –

Indian Navy Recruitment 2022: भारतीय नौसेना में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10वीं पास करें आवेदन, 63000 मिलेगी सैलरी

Indian Coast Guard AC Recruitment 2022: Indian Coast Guard में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, होना चाहिए ये क्वालीफिकेशन, 2.25 लाख मिलेगी सैलरी

Tags: Government jobs, UP Police Exam