UP Police SI Result 2022 Date: यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट को लेकर जल्द खत्म हो सकता है इंतजार, यहां देखें अपडेट

UP Police SI Result 2022 Date: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) जल्द ही जारी किया जा सकता है. रिजल्ट (UP Police SI Result 2022) जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकेंगे. गौरतलब है कि लाखों उम्मीदवारों के लिए आयोजित यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर की पहले ही जारी की गई थी. जिस पर आपत्तियां भी दर्ज की जा चुकी हैं.

अब उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के रिजल्ट (UP Police SI Result 2022 Date) का बेसब्री से इंतजार है. परीक्षा का आयोजन 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक कराया गया था. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

UP Police SI Result 2022 Date: कैसे चेक करें यूपी एसआई रिजल्ट

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

-सब इंस्पेक्टर परीक्षा परिणाम के लिंक पर क्लिक करें. (रिजल्ट जारी होने के बाद)

-अब अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.

-रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

